Бердыев: «Никакого противостояния между мной и Шикуновым нет»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев опроверг информацию о противостоянии с вице-президентом клуба Александром Шикуновым.

«Никакого противостояния между мной и Александром Шикуновым нет и не может быть. Мы как были одной командой, так ею и остаемся. Я вообще не понимаю откуда берутся все эти слухи - у нас замечательные отношения были, есть и будут», - заявил Бердыев.

Стоит напомнить, что сегодня появилась информация о том, что Шикунов будет уволен с поста спортивного директора «Ростова».