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    «Ростов» избавляется от должности спортивного директора

    Спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов получил по почте для ознакомления приказ о своем увольнении, а также соглашение об отсрочке задолженности. Такое решение принял лично губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Уже завтра Шикунов должен прибыть в Ростов-на-Дону, где он напишет заявление об уходе по собственному желанию.

    «Готовятся внутренние структурные изменения, перераспределение обязанностей, но пока воздержусь от подробных комментариев», – заявил сам Шикунов.

    После 18 туров «Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, записав на свой счет 34 очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.

    Источник: Известия

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    21.12.2015 16:43
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    Комментарии (6)
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    DenMih
    1450706638
    Лес рубят-щепки летят.
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    FanatSerj
    1450707030
    Голубев мужик грамотный, абы за что за яйки дергать не будет, конечно поболее бы там пиявок футбольных разогнать, а то пилят и пилят бюджет клуба.
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    vgarakh
    1450770354
    Жаль! Увольнение Шикунова- это потеря для Ростова в трансферной политике.
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    андрей андреев
    1450802554
    Давно пора хоть немного порядок навести,а то про Шикунова только ленивый не говорит что вор
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    ologreds
    1694996551
    numo452668
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