«Ростов» избавляется от должности спортивного директора

Спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов получил по почте для ознакомления приказ о своем увольнении, а также соглашение об отсрочке задолженности. Такое решение принял лично губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Уже завтра Шикунов должен прибыть в Ростов-на-Дону, где он напишет заявление об уходе по собственному желанию.

«Готовятся внутренние структурные изменения, перераспределение обязанностей, но пока воздержусь от подробных комментариев», – заявил сам Шикунов.

После 18 туров «Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, записав на свой счет 34 очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.