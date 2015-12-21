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    Лотито: «Матч с «Интером» показал наш настоящий характер»

    Президент «Лацио» Клаудио Лотито отметил характер своей команды, который она продемонстрировала во встрече с «Интером».

    «Этот матч показал наш настоящий характер. Я хочу поздравить всю команду и персонал за игру высочайшего уровня. Мы, наконец-то, продемонстрировали наш истинный уровень, добились победы в сложном матче. Так что не стоит нас сбрасывать со счетов, до конца сезона еще далеко.

    Вера в эту команду с моей стороны по-прежнему сильна. Надеюсь, наши болельщики также проявят энтузиазм, поддержав игроков», – сказал Лотито.

    Напомним, что в матче 17-го тура Серии А лидирующий в таблице «Интер» на своем поле потерпел поражение от «Лацио» со счетом 1:2.

    Источник: Football Italia

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    21.12.2015 13:42
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