Лотито: «Матч с «Интером» показал наш настоящий характер»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито отметил характер своей команды, который она продемонстрировала во встрече с «Интером».

«Этот матч показал наш настоящий характер. Я хочу поздравить всю команду и персонал за игру высочайшего уровня. Мы, наконец-то, продемонстрировали наш истинный уровень, добились победы в сложном матче. Так что не стоит нас сбрасывать со счетов, до конца сезона еще далеко.

Вера в эту команду с моей стороны по-прежнему сильна. Надеюсь, наши болельщики также проявят энтузиазм, поддержав игроков», – сказал Лотито.

Напомним, что в матче 17-го тура Серии А лидирующий в таблице «Интер» на своем поле потерпел поражение от «Лацио» со счетом 1:2.