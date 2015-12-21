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    Сунесс: «Тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Гиггз»

    Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс уверен, что в роли наставника «Манчестер Юнайтед» должен быть только Райан Гиггз.

    «Думаю, тренировать [«Юнайтед»] будет Гиггз. Независимо от того, что произойдет. Мало кто сомневается, что в ближайшие игры на ван Гаала будет обращено все внимание, ведь его подопечные играют плохо и не добиваются результатов.

    «Думаю, боссы «Юнайтед» хорошенько к нему присмотрятся на период рождественских праздников. И, независимо от того, на полгода или дольше, тренировать клуб может только Райан Гиггз», – поделился Сунесс.

    Источник: Daily Mail

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    21.12.2015 09:50
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    Комментарии (3)
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    Nuggi
    1450682465
    Ох,эти влажные мечты большинства фанов мю
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    ROONEY_1988
    1450695962
    ну да
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    ologreds
    1694996553
    numo452616
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