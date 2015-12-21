Сунесс: «Тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Гиггз»

Легенда «Ливерпуля» Грэм Сунесс уверен, что в роли наставника «Манчестер Юнайтед» должен быть только Райан Гиггз.

«Думаю, тренировать [«Юнайтед»] будет Гиггз. Независимо от того, что произойдет. Мало кто сомневается, что в ближайшие игры на ван Гаала будет обращено все внимание, ведь его подопечные играют плохо и не добиваются результатов.

«Думаю, боссы «Юнайтед» хорошенько к нему присмотрятся на период рождественских праздников. И, независимо от того, на полгода или дольше, тренировать клуб может только Райан Гиггз», – поделился Сунесс.