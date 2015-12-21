Исполнительный директор «ПСЖ»: «В феврале обсудим будущее Ибрагимовича»

Исполнительный директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сказал, что в феврале начнутся переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Я очень уважаю Златана как футболиста – он отличается высочайшим профессионализмом. Мы никогда не забудем то, что он сделал для «ПСЖ». Фанаты никогда этого не забудут. Он любит Париж и клуб, наши цвета – в его сердце. В феврале мы обсудим его будущее и поговорим о том, чем он хочет заниматься в дальнейшем. Он знает, что мы всегда его поддержим», – поделился Аль-Хелаифи.