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    Семенов: «Обижают слова о том, что в России нет защитников»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов признался, что сделает все возможное, чтобы сыграть на ЧМ-2018.

    «Это определенная закалка. Приобрел психологическую устойчивость, ведь после возвращения домой на команду обрушился шквал критики. Плюс появился опыт – увидел вживую, на каком уровне играют в других странах. Взять тот же Алжир. Они не давали ни секунды на размышление, к этому надо стремиться и нам.

    Не задевают ли слова о том, что в России нет защитников, кроме Березуцких и Игнашевича? Это обижает. Но у меня все впереди, мне всего 26 лет. Вспомните, когда братья начинали в сборной, в их адрес летели стрелы критики, но они выросли в высококлассных футболистов. Если у меня появится европейский опыт, то это будет только огромным плюсом.

    Буду делать все возможное, чтобы поехать во Францию, а также сыграть на чемпионате мира в России. Это мечта для каждого футболиста. Мне будет 30 лет, а это очень хороший возраст для центрального защитника. Сделаю все от меня зависящее, чтобы играть на домашнем турнире», – сказал Семенов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2015 08:22
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    Комментарии (3)
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    ManUtd-Volgograd
    1450680176
    Играть сначала научись, бездарь! А потом обижаться будешь!
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    bringing
    1450681803
    На правду не обижаются
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    ologreds
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