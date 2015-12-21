Семенов: «Обижают слова о том, что в России нет защитников»

Защитник «Терека» Андрей Семенов признался, что сделает все возможное, чтобы сыграть на ЧМ-2018.

«Это определенная закалка. Приобрел психологическую устойчивость, ведь после возвращения домой на команду обрушился шквал критики. Плюс появился опыт – увидел вживую, на каком уровне играют в других странах. Взять тот же Алжир. Они не давали ни секунды на размышление, к этому надо стремиться и нам.



Не задевают ли слова о том, что в России нет защитников, кроме Березуцких и Игнашевича? Это обижает. Но у меня все впереди, мне всего 26 лет. Вспомните, когда братья начинали в сборной, в их адрес летели стрелы критики, но они выросли в высококлассных футболистов. Если у меня появится европейский опыт, то это будет только огромным плюсом.

Буду делать все возможное, чтобы поехать во Францию, а также сыграть на чемпионате мира в России. Это мечта для каждого футболиста. Мне будет 30 лет, а это очень хороший возраст для центрального защитника. Сделаю все от меня зависящее, чтобы играть на домашнем турнире», – сказал Семенов.