Семенов: «Спартак» делает РФПЛ красочнее»

Защитник «Терека» и воспитанник «Спартака» Андрей Семенов считает, что игра красно-белых украшает российское первенство.

– Мне не совсем корректно оценивать выступление москвичей. Нравится лишь то, что у красно-белых получаются открытые игры, забивается много голов. Российский футбол только выигрывает от такой команды, как «Спартак», а Премьер-лига становится красочнее.

– А что скажете об Аленичеве?

– Я с ним не работал, но в детстве он был моим кумиром, ведь я занимался в спартаковской школе. На стене даже висел плакат с его изображением.