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    Семенов: «Спартак» делает РФПЛ красочнее»

    Защитник «Терека» и воспитанник «Спартака» Андрей Семенов считает, что игра красно-белых украшает российское первенство.

    – Мне не совсем корректно оценивать выступление москвичей. Нравится лишь то, что у красно-белых получаются открытые игры, забивается много голов. Российский футбол только выигрывает от такой команды, как «Спартак», а Премьер-лига становится красочнее.

    – А что скажете об Аленичеве?

    – Я с ним не работал, но в детстве он был моим кумиром, ведь я занимался в спартаковской школе. На стене даже висел плакат с его изображением.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2015 08:04
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    Комментарии (14)
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    Диктор
    1450675523
    Спартак это вообще сердце российского футбола,что бы шакалы не скулили.
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    Zeff
    1450681907
    Иногда смотришь на их игру и думаешь, чем они хуже Зенита? Да всем!
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    MaxSpartakM
    1450719726
    Однозначно! Защиту подтянем и будет супер
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    ologreds
    1694996555
    numo452606
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