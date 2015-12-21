Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Семенов: «Не перешел бы в «Легию» Черчесова – польский чемпионат слабее российского»

    Семенов: «Не перешел бы в «Легию» Черчесова – польский чемпионат слабее российского»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов признался, что хочет играть в европейском чемпионате, но польская лига его не интересует.

    «Хочу поиграть в еврокубках, а «Терек» сделает все возможное, чтобы туда попасть. Ну а если не получится, то хотелось бы перейти в клуб, который участвует в этих турнирах. Я выходил на поле за сборную и понимаю, что европейский темп игры быстрее чемпионата России. Понимаю, что могу играть на таком уровне, но для этого нужно участвовать в еврокубках.

    Думаю ли о переходе в европейский клуб? Любой футболист хотел бы поиграть в Европе. Если будет предложение, я рассмотрю его. Мне нравится немецкий чемпионат, там очень красочный футбол – более силовой, контактный.

    «Легия» Черчесова? При всем уважении, но на такой вариант не согласился бы. Чемпионат Польши слабее российского», – сказал Семенов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2015 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996555
    numo452597
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+