Семенов: «Не перешел бы в «Легию» Черчесова – польский чемпионат слабее российского»

Защитник «Терека» Андрей Семенов признался, что хочет играть в европейском чемпионате, но польская лига его не интересует.

«Хочу поиграть в еврокубках, а «Терек» сделает все возможное, чтобы туда попасть. Ну а если не получится, то хотелось бы перейти в клуб, который участвует в этих турнирах. Я выходил на поле за сборную и понимаю, что европейский темп игры быстрее чемпионата России. Понимаю, что могу играть на таком уровне, но для этого нужно участвовать в еврокубках.



Думаю ли о переходе в европейский клуб? Любой футболист хотел бы поиграть в Европе. Если будет предложение, я рассмотрю его. Мне нравится немецкий чемпионат, там очень красочный футбол – более силовой, контактный.

«Легия» Черчесова? При всем уважении, но на такой вариант не согласился бы. Чемпионат Польши слабее российского», – сказал Семенов.