Серия А. «Интер» в родных стенах проиграл «Лацио»

В матче 17-го тура чемпионата Италии лидирующий в таблице «Интер» на своем поле потерпел поражение от «Лацио». Римляне праздновали победу благодаря дублю полузащитника Антонио Кандревы. Тем не менее, миланцы остаются на первой строчке. Преимущество над ближайшим преследователем сократилось до одного очка.

Чемпионат Италии. Серия А. 17-й тур

Интер (Милан) – Лацио (Рим) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кандрева, 5; 1:1 – Икарди, 61; 1:2 – Кандрева, 87.

Удаления: Мело, 90; Милинкович-Савич, 90+3.

Незабитые пенальти: Кандрева, 87.