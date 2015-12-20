Денисов, скорее всего, отправится на сбор с «Динамо»

Уход хавбека «Динамо» Игоря Денисова в другой клуб на сегодняшний день остается маловероятным. Бело-голубые не получали ни единого предложения по трансферу игрока.

Контракт Денисова с «Динамо», согласно которому он зарабатывает пять миллионов евро в год, истекает летом 2017-го года. В клубе выразили готовность рассмотреть варианты продажи Денисова, не принимавшего участие во встречах трех последних туров РФПЛ по причине перевода на режим индивидуальных тренировок наставником команды Андреем Кобелевым. Тем не менее, исходя из сложившейся ситуации, Денисов все же поедет с динамовцами на португальский сбор, стартующий 10-го января.