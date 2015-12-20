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    Хиддинк: «Мне нужен Дрогба»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк подтвердил информацию о своей заинтересованности в услугах форварда «Монреаля» Дидье Дрогба, которого он хочет видеть в лондонском клубе в качестве своего ассистента.

    «Хотелось бы его пригласить, но у него действующий контракт с «Монреалем», пусть сезон в Америке и закончен. Тем не менее, мы очень надеемся, что он войдет в штаб. Хочу, чтобы в «Челси» работали люди, которые по-настоящему любят клуб», – заявил Хиддинк.

    Напомним, ивуариец в общей сложности провел девять сезонов в составе «Челси».

    Источник: Goal.com

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    20.12.2015 20:21
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1450632611
    Короче, ему нужен вчерашний день.
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    uviollabu
    1450640857
    Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://tiny.cc/maxxim
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    Nayturs
    1450727534
    Все в норме, все как Хиддинк любит. Знаете зачем ему "вождь" нужен? Отвечу - для того, чтобы отвечать за дисциплину. Сам Гус никогда не отличался умением держать свою команду в ежовых руковицах, поэтому ему рядом нужен "авторитет", каким в Анжи был Карлос, правда там с Этоо они даже вдвоем не справились.
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    ologreds
    1694996557
    numo452570
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