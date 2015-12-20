Хиддинк: «Мне нужен Дрогба»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк подтвердил информацию о своей заинтересованности в услугах форварда «Монреаля» Дидье Дрогба, которого он хочет видеть в лондонском клубе в качестве своего ассистента.

«Хотелось бы его пригласить, но у него действующий контракт с «Монреалем», пусть сезон в Америке и закончен. Тем не менее, мы очень надеемся, что он войдет в штаб. Хочу, чтобы в «Челси» работали люди, которые по-настоящему любят клуб», – заявил Хиддинк.

Напомним, ивуариец в общей сложности провел девять сезонов в составе «Челси».