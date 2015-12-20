Артем Ребров: «Сейчас уже я понял, почему пропускал со штрафных от Халка»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, что понял причину, по которой дважды пропускал голы после прямого удара со штрафного нападающего «Зенита» Халка.

«Сейчас уже я понял, что именно в обоих случаях сделал неправильно. Многие говорят о том, что я неправильно выбираю позицию, на самом деле суть в другом. В неправильной постановке стенки. Я не должен так открывать угол, потому что подобный удар отбить нереально. Надо нормально ставить стенку и не давать Халку туда бить», – отметил вратарь.