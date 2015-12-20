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    • Артем Ребров: «Сейчас уже я понял, почему пропускал со штрафных от Халка»

    Артем Ребров: «Сейчас уже я понял, почему пропускал со штрафных от Халка»

    Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал, что понял причину, по которой дважды пропускал голы после прямого удара со штрафного нападающего «Зенита» Халка.

    «Сейчас уже я понял, что именно в обоих случаях сделал неправильно. Многие говорят о том, что я неправильно выбираю позицию, на самом деле суть в другом. В неправильной постановке стенки. Я не должен так открывать угол, потому что подобный удар отбить нереально. Надо нормально ставить стенку и не давать Халку туда бить», – отметил вратарь.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.12.2015 18:52
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    Комментарии (10)
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    VVM1964
    1450627010
    НУ СЛАВА БОГУ - ОСЕНИЛО . ВСЕ ХАЛКУ - ХАНА .
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    Обер-КанцлерЪ
    1450627085
    Позже поймет, почему пропускал от Халка с игры, но уже будет на пенсии.
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    Krasnodar 123
    1450628267
    Перекладину не поцеловал вот результат.
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    fakel-vrn
    1450632946
    Халк: " я понял как надо забивать Реброву"
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    narkozanos
    1450640353
    Тёмику думаю не поможет это....
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    neveldomha
    1450681717
    В стенке тоже не дураки и понимают, что значит получить от Халка.
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    Zeff
    1450685907
    Ну теперь будешь вместе со стенкой принимать.
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    bringing
    1450796193
    Какой стратег
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    ologreds
    1694996557
    numo452561
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