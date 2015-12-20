Селюк: «АПЛ не подходит для российских игроков, здесь нужно реально пахать»

Представитель полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк выразил мнение, что английская Премьер-лига не подходит для российских игроков.

– В футбольных кругах Лондона часто вспоминают сейчас Аршавина?

– Хороший вопрос. Если после Аршавина Венгер подпишет кого-то из России, он меня сильно удивит. Англия не подходит для российских игроков. Здесь нужно реально пахать. Аршавин – безусловно, очень талантливый футболист. Просто догадываюсь, почему у него не получилось на Туманном Альбионе.

– Поделитесь предположением?

– Он был надломлен тем, что «Зенит» его не отпустил в «Барселону»… «Барса» давала 15 миллионов, питерцы продали его в «Арсенал» за 18. А ведь Андрей с детства мечтал выступать за каталонцев. В Испании он мог бы стать топовым игроком. Все данные у него были.