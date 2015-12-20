Контракт Анчелотти с «Баварией» рассчитан до 2019 года

Стали известны детали контракта будущего главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти с немецким клубом. Итальянец официально будет назначен на пост наставника команды 1 июля 2016 года, а соглашение будет рассчитано до 30 июня 2019 года.

«Это большая честь для меня. Со следующего сезона я буду главным тренером такого большого клуба, как «Бавария». Как только я узнал об интересе клуба, то не стал рассматривать предложения от других команд. Искренне желаю «Баварии» и моему другу Пепу Гвардиоле всего наилучшего в этом сезоне. Желаю счастливого Рождества и Нового года болельщикам «Баварии» и всем вам», — прокомментировал Анчелотти свое назначение.