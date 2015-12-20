Пуйоль: «Суарес должен быть среди претендентов на «Золотой мяч»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль выразил мнение, что нападающий каталонского клуба Луис Суарес заслуживает того, чтобы быть в числе претендентов на Золотой мяч, который будет вручен лучшему футболисту по итогам 2015 года.

«Суарес должен был быть среди трех претендентов на Золотой мяч. Да, номинантов может быть всего трое, и все они очень хороши, но Суарес провел впечатляющий сезон.

Он выиграл требл, что очень тяжело. У него была очень хорошая статистика в первой части сезона, и он сделал очень многое, чтобы помочь команде», – сказал Пуйоль.

Напомним, в тройку претендентов на «Золотой мяч» вошли нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Неймар, а также форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.