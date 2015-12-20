Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Пуйоль: «Суарес должен быть среди претендентов на «Золотой мяч»

    Пуйоль: «Суарес должен быть среди претендентов на «Золотой мяч»

    Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль выразил мнение, что нападающий каталонского клуба Луис Суарес заслуживает того, чтобы быть в числе претендентов на Золотой мяч, который будет вручен лучшему футболисту по итогам 2015 года.

    «Суарес должен был быть среди трех претендентов на Золотой мяч. Да, номинантов может быть всего трое, и все они очень хороши, но Суарес провел впечатляющий сезон.

    Он выиграл требл, что очень тяжело. У него была очень хорошая статистика в первой части сезона, и он сделал очень многое, чтобы помочь команде», – сказал Пуйоль.

    Напомним, в тройку претендентов на «Золотой мяч» вошли нападающие «Барселоны» Лионель Месси и Неймар, а также форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2015 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Aza23becks
    1450612417
    Именно фактор Суареса решил прошлый сезон, а не Месси и Неймар
    Ответить
    Aztec58
    1450613965
    Месси уже давно сказал, что в тройке должны быть Неймар, Суарес и сам Лео, ага.
    Ответить
    ologreds
    1694996559
    numo452527
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+