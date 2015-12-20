Примера. «Реал» забил десять мячей в ворота «Райо Вальекано»

«Реал» в 16-м туре Примеры отыгрался на «Райо Вальекано» за свои предыдущие неудачи. «Пчелы» на «Сантьяго Бернабеу» пропустили десять мячей.

Правда, начали гости неплохо и к 12-й минуте вели в счете 2:1. Но последовавшие за этим удаления Тито и Баены не оставили шансов команде. Первый тайм завершился в пользу «Реала» – 4:2, а во второй половине «галактикос» добавили еще шесть мячей в ворота Йоеля Родригеса.

Покер на свой счет записал Гарет Бэйл, хет-трик на счету Карима Бензема, а Криштиану Роналду отличился дублем. Еще один гол в составе «Реала» забил Данило.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Реал – Райо Вальекано – 10:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Данило, 3; 1:1 – Амайя, 10; 1:2 – Хосабед, 12; 2:2 – Бэйл, 25; 3:2 – Роналду, 30; 4:2 – Бэйл, 41; 5:2 – Бензема, 48; 6:2 – Роналду, 53; 7:2 – Бэйл, 61; 8:2 – Бэйл, 70; 9:2 – Бензема, 79; 10:2 – Бензема, 90.

Удаления: Тито, 14; Баена, 28.

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