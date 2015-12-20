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    • Примера. «Реал» забил десять мячей в ворота «Райо Вальекано»

    Примера. «Реал» забил десять мячей в ворота «Райо Вальекано»

    «Реал» в 16-м туре Примеры отыгрался на «Райо Вальекано» за свои предыдущие неудачи. «Пчелы» на «Сантьяго Бернабеу» пропустили десять мячей.

    Правда, начали гости неплохо и к 12-й минуте вели в счете 2:1. Но последовавшие за этим удаления Тито и Баены не оставили шансов команде. Первый тайм завершился в пользу «Реала» – 4:2, а во второй половине «галактикос» добавили еще шесть мячей в ворота Йоеля Родригеса.

    Покер на свой счет записал Гарет Бэйл, хет-трик на счету Карима Бензема, а Криштиану Роналду отличился дублем. Еще один гол в составе «Реала» забил Данило.

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Реал – Райо Вальекано – 10:2 (4:2)

    Голы: 1:0 – Данило, 3; 1:1 – Амайя, 10; 1:2 – Хосабед, 12; 2:2 – Бэйл, 25; 3:2 – Роналду, 30; 4:2 – Бэйл, 41; 5:2 – Бензема, 48; 6:2 – Роналду, 53; 7:2 – Бэйл, 61; 8:2 – Бэйл, 70; 9:2 – Бензема, 79; 10:2 – Бензема, 90.

    Удаления: Тито, 14; Баена, 28.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2015 19:50
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    Комментарии (21)
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    Aztec58
    1450632890
    Силён Реал, ничего не скажешь, когда соперник по силам, типа Мальме и Райо.
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    fakel-vrn
    1450633306
    еслибы не удаления, то еще неизвестно кто бы был победителем в этом матче
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    NikidJD
    1450635729
    А Барсе сегодня очередной трофей выиграла! И это куда важнее чем рядовая победа над Райо, кому нужны такие вот победы когда эффекта от них кроме статистики никакого.
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    bratskij
    1450638364
    Гномов ненавижу, всегда сливочным симпатизировал, но после сегодняшней игры они просто недофутболисты. Никогда за такой Реал болеть больше не буду. Еще и радуются забитым голам, тьфу.
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    uviollabu
    1450640876
    Хочешь бешеного СЕКСА на всю ночь?!Я просто был в шоке от результата: мой секс теперь длится в разы дольше, эрекция намного лучше,а главное девушка довольна как слон.!Вот сами почитайте-- http://tiny.cc/maxxim
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    АртурZaСМ
    1450663862
    всего 2 удаления??? это не серьезно!!! надо было пол команды удалить вместе с запасными, вратарей всех , чтобы полевые на воротах стояли или еще лучше , чтобы медперсонал играл на поле...
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    Yellow 91
    1450675922
    Реал - гавно ! Они все себе покупает! Даже жеребъёвку лч! Не удивлен 2-я удалениями, при том что райо выигрывал! Реал- гавно! Тодько покупать умеюют
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    Yellow 91
    1450675972
    И реал состоит из девочек - сосочек типы крристины, ненавижу этих засранцев!
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    Schicko_008
    1450698770
    Бензема обошел по количеству голов за карьеру Юрия Джоркаеффа и вышел на девятое место в списке лучших французских бомбардиров. 1) Анри- 418 2) Папэн - 375 3) Роже Куртуа - 364 4) Платини - 354 5) Трезеге - 331 6) Лакомб - 316 7) Пьянтони - 283 8) Баратт - 273 9) Бензема - 256 10) Джоркаефф - 254
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