«Интер» – «Лацио». Онлайн-трансляция

Большинство своих побед «Интер» добыл с минимальным преимуществом, тем не менее «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А и имеют четырехочковый отрыв от ближайших преследователей. Данное преимущество миланский клуб может развить в последнем в этом календарном году матче против «Лацио», которое совсем не блещет в нынешнем сезоне.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Интер» – «Лацио». Начало в 22:45, не пропустите!