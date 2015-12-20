«Уотфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

«Уотфорд», забравшись на седьмую строчку в турнирной таблице, превосходит всякие ожидания. А три победы подряд только подтверждают силу «шершней». Однако теперь подопечных Кике Санчеса Флореса ждет серия матчей с настоящими зубрами АПЛ, а положит начало этому «Ливерпуль».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Уотфорд» – «Ливерпуль». Начало в 16:30, не пропустите!