Тренер «Челси»: «Я не знаю, как высоко мы сможем подняться в этом сезоне»

Тренер «Челси» Стив Холланд после матча 17-го тура АПЛ против «Сандерленда» (3:1) рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Сегодня мы набрали важные три очка, ведь наше положение в таблице удручает. Если бы проиграли сегодня, то оказались бы в зоне вылета, поэтому победа так важна. Мы продвигаемся вперед день за днем, матч за матчем. Первую часть чемпионата мы провалили, но сегодня сумели хотя бы слегка улучшить свое положение. Сейчас наша задача – попробовать спасти сезон в АПЛ, достичь того максимума, на который окажемся способны. Я не знаю, как высоко мы сможем подняться», – сказал Холланд.