Бенитес: «Я вижу, что игроки уважают меня»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

«К счастью, у меня есть многолетний опыт побед в трех разных лигах. Я сосредотачиваюсь только на своей работе. Я вижу, что футболисты упорно трудятся и уважают меня. Я буду представлять «Реал» своей работой и своим уважением к клубу», – сказал Бенитес.

Кроме того, наставник рассказал о своих отношениях с Зинедином Зиданом.

«Журналисты много говорят о Зидане и постоянно задают мне вопросы о нем. Он хороший тренер и сейчас находится в процессе обучения. Мы с ним хорошо ладим, и обсуждаем, кто будет играть в главной команде, а кто в «Кастилье».