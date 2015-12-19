Ван Гаал: «Мы проиграли три матча подряд – с «МЮ» такое бывает редко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение в матче 17-го тура АПЛ против «Норвича» (1:2).

«Я мог бы много чего сказать сейчас, но все слова будут лишними. Вы сами видите, что делает с игроками уверенность. Сегодня мы были недостаточно хороши. Все знают, что мы обязаны обыгрывать «Норвич»», – говорит ван Гаал.

Также наставник высказался о последних результатах команды и давлении на него.

«Таков мир футбола. Я, руководство клуба, игроки – мы все это знаем. Мы не привыкли к таким результатам, ведь обычно мы выигрываем. Сейчас у команды сложный период. Мы проиграли три матча подряд – с «МЮ» такое бывает редко. Для нас это недопустимо, поэтому я хочу подчеркнуть, что команда должна стать единым целым, чтобы исправить ситуацию. С другими клубами я уже проходил через это. Самое главное сейчас – это оставаться профессионалами и делать то, что мы должны делать».