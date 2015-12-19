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    • Ван Гаал: «Мы проиграли три матча подряд – с «МЮ» такое бывает редко»

    Ван Гаал: «Мы проиграли три матча подряд – с «МЮ» такое бывает редко»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение в матче 17-го тура АПЛ против «Норвича» (1:2).

    «Я мог бы много чего сказать сейчас, но все слова будут лишними. Вы сами видите, что делает с игроками уверенность. Сегодня мы были недостаточно хороши. Все знают, что мы обязаны обыгрывать «Норвич»», – говорит ван Гаал.

    Также наставник высказался о последних результатах команды и давлении на него.

    «Таков мир футбола. Я, руководство клуба, игроки – мы все это знаем. Мы не привыкли к таким результатам, ведь обычно мы выигрываем. Сейчас у команды сложный период. Мы проиграли три матча подряд – с «МЮ» такое бывает редко. Для нас это недопустимо, поэтому я хочу подчеркнуть, что команда должна стать единым целым, чтобы исправить ситуацию. С другими клубами я уже проходил через это. Самое главное сейчас – это оставаться профессионалами и делать то, что мы должны делать».

    Источник: BBC

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    19.12.2015 21:17
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    Комментарии (5)
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    шеффилд таун
    1450550820
    Вангал лыжи готовь.
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    BARCLAYS_APL
    1450553689
    Такое в жизнью не должно быть и не сомневаться у такого клуба с такими ИСТОРИЯМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ САМОЕ ГЛАВНОЕ ЛЕГЕНДАМИ.
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450593316
    тока пиздеж и никакого результата
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    ManUtd-Volgograd
    1450619442
    Мистер очевидность
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    ologreds
    1694996564
    numo452460
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