Галямин: «Зениту» на край нужен Черышев, а не Жирков»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Дмитрий Галямин оценил возможность перехода Юрия Жиркова из стана бело-голубых в «Зенит».

«Игрок опытный, один из лучших в команде, уровень держит. «Динамо» он нужен. Да, финансовые трудности, и очень серьезные, есть, но такими игроками не разбрасываются. Какой бы талантливой ни была молодежь, в составе нужны четыре-пять опытных игроков, чтобы иметь правильный баланс.

Слышал, что к Жиркову есть интерес у «Зенита» – во всяком случае, это было в прессе. Сомневаюсь. Жирков в возрасте, а Питеру нужен игрок на край помоложе, пусть и надо платить за трансфер. Не случайно же идут разговоры о том, что «Зенит» гоняется за Черышевым. Вот в это я верю», – отметил Галямин.