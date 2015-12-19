Терри: «Хиддинк – отличный человек и тренер»

Защитник «Челси» Джон Терри поделился эмоциями после победы в матче 17-го тура АПЛ против «Сандерленда».

«Нам нужна была победа, и мы ее одержали. Второй тайм получился не таким хорошим, но мы довольны тремя очками. Перед игрой было большое давление, но мы взяли его на себя. «Челси» – большой клуб, и мы не привыкли находится так низко в таблице. Последние десять лет были для нас хорошим временем, и понятно, что фанаты разочарованы тем, где мы сейчас находимся. Мы тоже разочарованы», – говорит Терри.

Также футболист оценил нового главного тренера команды Гуса Хиддинка.

«Его тренировки очень интенсивны, он отличный человек и тренер».