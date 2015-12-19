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    • Президент «Уфы»: «Зинченко – самый талантливый игрок своего возраста»

    Президент «Уфы»: «Зинченко – самый талантливый игрок своего возраста»

    Президент «Уфы» Марат Магадеев считает полузащитника Александра Зинченко самым талантливым игроком в своей возрастной категории.

    «Что касается Зинченко, то сейчас это самый талантливый игрок своего возраста, и многие за ним смотрят. Мы, естественно, хотим его сохранить. Более того, мы понимаем, что он становится звездой здесь. Это очень талантливый и перспективный игрок, которому совсем недавно исполнилось 19 лет. У него есть контракт с ФК «Уфа», и он не по годам зрелый в профессиональном смысле футболист», – говорит Магадеев.

    Президент отдал должное трудолюбию молодого футболиста.

    «Несмотря на свой молодой возраст, он больше всех тренируется, остается после занятий и работает с мячом, оттачивает удары. Конечно, он понимает, что сегодня лучше играть постоянно в клубе уровня «Уфы», заявляя о своих возможностях и потенциале, чем полировать табуретку в каком-нибудь топ-клубе».

    Источник: ФК «Уфа»

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    19.12.2015 19:45
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    Комментарии (2)
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    Homyachara
    1450552634
    В Краснодар его, лавку точно не будет полировать!
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    ologreds
    1694996564
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