Президент «Уфы»: «Зинченко – самый талантливый игрок своего возраста»

Президент «Уфы» Марат Магадеев считает полузащитника Александра Зинченко самым талантливым игроком в своей возрастной категории.

«Что касается Зинченко, то сейчас это самый талантливый игрок своего возраста, и многие за ним смотрят. Мы, естественно, хотим его сохранить. Более того, мы понимаем, что он становится звездой здесь. Это очень талантливый и перспективный игрок, которому совсем недавно исполнилось 19 лет. У него есть контракт с ФК «Уфа», и он не по годам зрелый в профессиональном смысле футболист», – говорит Магадеев.

Президент отдал должное трудолюбию молодого футболиста.

«Несмотря на свой молодой возраст, он больше всех тренируется, остается после занятий и работает с мячом, оттачивает удары. Конечно, он понимает, что сегодня лучше играть постоянно в клубе уровня «Уфы», заявляя о своих возможностях и потенциале, чем полировать табуретку в каком-нибудь топ-клубе».