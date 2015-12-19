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    • Мостовой: «Черышев не избалован, что часто бывает с российскими футболистами»

    Мостовой: «Черышев не избалован, что часто бывает с российскими футболистами»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о будущем полузащитника «Реала» Дениса Черышева.

    – В зимнее трансферное окно Денису Черышеву нужно уходить из «Реала»?

    – Думаю, да. Еще до начала чемпионата говорилось о том, что игрового времени у Дениса будет не много. В принципе, так и получилось. Он очень мало играет в «Реале», поэтому нужно уходить.

    – Приоритет – Испания?

    – Если у него есть варианты остаться в стране, где он воспитывался с пяти лет, то лучше так и сделать. Другое дело, мы не знаем, какие у него есть предложения. Главное сейчас – это получить игровую практику. Денису 24 года, а в этом возрасте необходимо регулярно выходить на поле, потому что еще три-четыре года, и ты уже станешь опытным футболистом, ветераном.

    – Россия?

    – У нас бы всем пригодился. Любому клубу.

    – В РФПЛ Черышев станет топ-игроком?

    – Не знаю. Но в чем на Дениса точно можно положиться – это его европейский менталитет. Он, наверное, больше испанец, чем русский. Всю жизнь там прожил. Черышев не избалован и не испорчен, что часто бывает с российскими футболистами, которые три гола забьют, а ведут себя, будто, двадцатку «положили».

    Источник: «Советский спорт»

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    19.12.2015 18:31
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