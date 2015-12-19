Фанаты «Марселя» поссорились с клубом

Фанаты «Марселя» провели переговоры с администрацией команды, но остались неудовлетворенными их итогами. Сообщается, что руководство клуба хотело заставить фанатов подписать определенное соглашение, но стороны не смогли договориться по всем его пунктам. Как результат, болельщики покинули штаб-квартиру в плохом настроении и намерены продолжать свои акции.

Напомним, что по ходу этого сезона к болельщикам «Марселя» предъявляли претензии за оскорбления в адрес бывшего футболиста клуба Матье Вальбуэна.