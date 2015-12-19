Фердинанд: «Гвардиола — лучший тренер в мире, и у «МЮ» есть единственная возможность заполучить его»

Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд уверен, что его бывшая команда должна побороться за тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолу.

«Если он поедет в одну британскую команду, то потом в другой он уже работать не будет. Есть только один шанс и его надо использовать. Он не будет работать сначала в «Манчестер Сити», а потом в «Юнайтед». Так что есть единственная возможность заполучить лучшего тренера в мире. Лучше ли Гвардиола тех тренеров, что работают в этих клубах? Этим вопросом должны задаваться в «Юнайтед» и «Сити», — заключил Фердинанд.