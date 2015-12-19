Пато вернется в Италию

Нападающий «Коринтианса» Пато отправился в Италию для подписания контракта с одним из местных клубов. В настоящий момент футболист находится в Милане, где он уже выступал за одноименный клуб.

«Пато хочет вернуться к статусу одного из лучших форвардов мира. Мы рассматриваем различные варианты. Он во многих клубах уже поиграл, справился с былыми проблемами со здоровьем. В Италии есть два-три клуба, где он может выступать. Но пока больше сказать не могу. Пато наверняка станет одним из героев зимнего трансферного окна», — заявил агент футболиста.