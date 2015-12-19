Пеллегрини: «Игра с «Арсеналом» – это матч за шесть очков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Эта встреча не будет решающей, ведь впереди еще 21 матч АПЛ, но нам важно быть сильнее «Арсенала» уже в первой игре с ними. Это будет матч за шесть очков: мы должны набрать три балла и отобрать столько же у соперника», – говорит Пеллегрини.

Также наставник вспомнил и других конкурентов по борьбе в верхней части таблицы.

«Нельзя забывать о «Лестере», который все еще лидирует, и о «Манчестер Юнайтед, который идет позади нас. Вперед могут выйти «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Нашими прямыми конкурентами являются не только две первые команды».

Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится в понедельник 21 декабря.