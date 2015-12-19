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    Пеллегрини: «Игра с «Арсеналом» – это матч за шесть очков»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ против «Арсенала».

    «Эта встреча не будет решающей, ведь впереди еще 21 матч АПЛ, но нам важно быть сильнее «Арсенала» уже в первой игре с ними. Это будет матч за шесть очков: мы должны набрать три балла и отобрать столько же у соперника», – говорит Пеллегрини.

    Также наставник вспомнил и других конкурентов по борьбе в верхней части таблицы.

    «Нельзя забывать о «Лестере», который все еще лидирует, и о «Манчестер Юнайтед, который идет позади нас. Вперед могут выйти «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Нашими прямыми конкурентами являются не только две первые команды».

    Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится в понедельник 21 декабря.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    19.12.2015 01:00
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