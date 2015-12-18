Веркаутерен: «Трансферным приоритетом «Крыльев Советов» являются нападающие»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о трансферных планах клуба.

«Нам нужны футболисты, которые привнесут в нашу игру что-то новое и сильное. Не так важно, будет ли это русский игрок или иностранец. Планку поиска мы стараемся повысить, но, конечно, в рамках наших возможностей. Много новичков нам сейчас точно не нужно. Необходимо усилиться точечно, заполнив пробелы, которые мы имеем», – говорит Веркаутерен.

По словам наставника, главной целью будет покупка нападающего.

«Приоритет – линия нападения. Конечно, очень сложно найти российского форварда, который будет много забивать и стоить при этом не очень больших денег. Но мы ищем варианты. Ищем форвардов с «инстинктом киллера». Остальные позиции мы тоже просматриваем, но приоритет, повторюсь, атакующая линия».