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    • Веркаутерен: «Трансферным приоритетом «Крыльев Советов» являются нападающие»

    Веркаутерен: «Трансферным приоритетом «Крыльев Советов» являются нападающие»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о трансферных планах клуба.

    «Нам нужны футболисты, которые привнесут в нашу игру что-то новое и сильное. Не так важно, будет ли это русский игрок или иностранец. Планку поиска мы стараемся повысить, но, конечно, в рамках наших возможностей. Много новичков нам сейчас точно не нужно. Необходимо усилиться точечно, заполнив пробелы, которые мы имеем», – говорит Веркаутерен.

    По словам наставника, главной целью будет покупка нападающего.

    «Приоритет – линия нападения. Конечно, очень сложно найти российского форварда, который будет много забивать и стоить при этом не очень больших денег. Но мы ищем варианты. Ищем форвардов с «инстинктом киллера». Остальные позиции мы тоже просматриваем, но приоритет, повторюсь, атакующая линия».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    18.12.2015 20:10
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