Бабаев: «Переговоры по Витиньо не завершены»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с нападающим Витиньо, который выступает на правах аренды за «Интернасьонал». Напомним, сегодня официальный сайт бразильского клуба сообщил, что аренда игрока будет продлена еще на один год.

«Переговоры не завершены. Мы руководствуемся интересами футболиста. Он в последнее время очень неплохо выглядит в чемпионате Бразилии, возвращается на тот уровень, который был, когда мы его приобретали. Не хочется сталкивать Витиньо с рельсов. Вариант с арендой, по крайней мере, до лета, вполне возможен», – говорит Бабаев.