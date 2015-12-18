Защитник «Бордо» Пальоис дисквалифирован на 3 месяца

Контрольно-дисциплинарный комитет французской Лиги 1 дисквалифицировал на 3 месяца защитника «Бордо« Николя Пальоиса.

Такое наказание наложено на Пальоиса за его стычку с арбитром в матче чемпионата Франции против «Ренна« (2:2), который состоялся 22 ноября.

В этом матче Пальоис футболист был заменен еще в первом тайме из-за травмы. В конце матча в ворота «Бордо» был назначен пенальти. Недовольный этим решением Пальоис толкнул в спину одного из членов судейской бригады и выругался в его адрес. Впрочем, «Ренн» не реализовал этот одиннадцатиметровый.

Таким образом, Пальоис сможет вернуться на поле не раньше 22 февраля.