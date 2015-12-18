Давид Силва: «Очень важно победить «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Сити« Давид Силва рассуждает о предстоящем матче чемпионата Англии против «Арсенала«.

«Для нас очень важно победить «Арсенал», так как это наш прямой конкурент. Будет очень здорово выиграть и начать новую победную серию. Впрочем, это будет очень сложно сделать, в этом сезона любая команда может выиграть у любой.

Что касается меня, то у меня была проблемы с лодыжкой в начале сезона. А потом, я, к сожалению, снова травмировался. Но теперь я готов почти на 100 процентов», – сказал Силва.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится 21 декабря. После 16 туров «Манчестер Сити» занимает 3 место и на 1 очко отстает от идущего вторым «Арсенала».