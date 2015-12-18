Ба: «Методы Моуринью изматывают игроков»

Нападающий «Шанхай Шеньхуа« Демба Ба, который ранее играл в «Челси«, рассказал о своей работе с португальским наставником Жозе Моуринью.

«Странно было бы видеть Моуринью, который задержался в одном клубе более, чем на 3 года. Его увольнение из «Челси» это лишь подтвердило. Его изнурительные методы работы страшно выматывают игроков. Он все время хочет побеждать, а когда проигрывает, то кажется, что небо рухнуло на землю. У него менталитет победителя, поэтому такая реакция неудивительна. Моуринью никогда не оставит вас равнодушным», – сказал Ба.