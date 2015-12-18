Перес защищает Бензема

Президент «Реала« Флорентино Перес считает, что нападающий его команды Карим Бензема невиновен.

«Сейчас Бензема в относительном порядке. Он в сложной ситуации, но я уверен в его невиновности. Я знаю его с 2009 года и за это время он не сделал ни одного дурного поступка. Все эти 6 лет от него было только хорошее. У Карима не было ни одного опоздания на тренировки, ни одной ссоры с партнерами или тренерами», – сказал Перес.

Напомним, что Бензема являлся посредником в деле о шантаже полузащитника «Лиона« Матье Вальбуэна и может дать сесть в тюрьму.