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    • Мутко: «120 процентов от премии УЕФА платить сборной мы не будем»

    Мутко: «120 процентов от премии УЕФА платить сборной мы не будем»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал об обсуждении премиальных для сборной на заседании исполкома РФС.

    «11 декабря исполком УЕФА утвердил размер призовых командам на чемпионате Европы. Теперь мы договорились о встрече с представителями сборной, ее капитаном. Проект нашего предложения готов, он предварительно обсужден с главным тренером.

    Прямо скажу, что 120 процентов от премии УЕФА мы платить команде не будем. Речь идет о 70 – 75 процентах. Остальное пойдет на нужды РФС.

    Наш подход к бюджету полностью поменялся, и в долг мы жить не собираемся. Так что, если команда имеет возможность заработать 8 миллионов евро призовых, то нельзя подписывать с ней соглашение на 12 миллионов», – заявил Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2015 08:15
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    Комментарии (2)
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    Майор Дзагоев
    1450450212
    Можно и 95% заплатить, в принципе, но только если ЧЕ выиграют
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    ologreds
    1694996575
    numo452271
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