Сарсания: «Венгер пока не определился по трансферу Кокорина»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» Константин Сарсания поделился некоторыми подробностями относительно вероятного трансфера форварда «Динамо» Александра Кокорина в лондонский «Арсенал».

«Сейчас у меня нет информации, что по Кокорину ведутся переговоры. Знаю точно одно: главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сейчас принимает решение по Кокорину – нужен он ему или нет. Когда появится окончательная определенность, тогда лондонцы и выйдут на бело-голубых с конкретным предложением. Александр на карандаше у «канониров», но вот когда наступит ясность…

За какую сумму можно сейчас продать Кокорина? Все зависит от того, продлит форвард контракт с «Динамо» или нет. Так что, суммы я не назову. Если Кокорин не продлит контракт, тогда ситуация для московского клуба не очень хорошая. Пять миллионов? Нет, это будет сложно. Три-четыре миллиона, наверное, максимум в такой ситуации.

Есть ли понимание, почему Кокорин приглянулся Венгеру? Сезон-то он проводит явно неровный. Могу предположить. Александр – игрок определенного уровня, и довольно высокого, обладает хорошими футбольными качествами. У него есть скорость, бьет с обеих ног, эффективен на «втором этаже», – сказал Сарсания.