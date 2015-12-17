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    Видич выразил желание вернуться в «Спартак»

    Защитник «Интера» Неманья Видич изъявил желание вернуться в «Спартак» этой зимой. Красно-белыми уже было получено предложение о переходе от представителей футболиста, который может достаться «Спартаку» в качестве свободного агента.

    «В данный момент Неманья ведет переговоры с «Интером» о расторжении соглашения, действующего до июня 2017-го года. Стороны проявляют обоюдную заинтересованность в этом вопросе. Видич хочет иметь игровую практику, без которой он остался при нынешнем наставнике миланского клуба Роберто Манчини, а «Интеру» нужно сокращение зарплатной ведомости при очередном отчете перед УЕФА», – заявляет один из футбольных агентов.

    Видич являлся игроком «Спартака» с 2004-го по 2006-й годы, в составе которого провел 41 игру и отметился четырьмя голами.

    Источник: Известия

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    17.12.2015 21:59
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Karpathian
    1450383737
    Ну, мясо открыли Видича Европе, так что, думаю, он правильно поступает, возвращаясь в Спартак, он еще может что-то дать тут.
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    Diman67
    1450388917
    тогда и велика надо вернуть)))
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    jinhae
    1450396422
    за адекватную для россии зарплату нужно брать
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    Barsuk52
    1450418456
    скоко ему
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    Pravdin_V
    1450422155
    Видичу 34, он сыграл большую свою жизнь за топ-клуб планеты, Игнашевичу 36, зато бомжи и кони что то пыхтят про приют. Клоуны!
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    zigbert
    1450443720
    Поздняк.
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    maygli
    1450445986
    Нам нужны скоростные игроки. :))
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    Любер
    1450476322
    Его желание не совпадает с нашими возможностями. Несколько лет назад звали его. А сейчас он уже не тот. К сожалению.
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    Nayturs
    1450528527
    К сожалению Видич и правда уже не тот, кем бы пару лет назад. Он потерял скорость, не может набрать оптимальных физических кондиций уже давно, видимо возраст. Почему он хочет в Спартак? 1. В Спартаке он провел прекрасные сезоны, его любят фанаты, его помнят в России, ему нравилось у нас. 2. Игровая практика. Перейти в один из клубов ведущих чемпионатов Европы, который ставит перед собой амбициозные цели, так чтобы стать гарантированно игроком основного состава он уже не может. Поэтому хочет вернуться либо в Россию, либо в Сербию. 3. Деньги. Его зарплата отпугивает европейцев, у сербов вообще таких средств нет, а Россия готова платить.
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    ologreds
    1694996577
    numo452245
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