Видич выразил желание вернуться в «Спартак»

Защитник «Интера» Неманья Видич изъявил желание вернуться в «Спартак» этой зимой. Красно-белыми уже было получено предложение о переходе от представителей футболиста, который может достаться «Спартаку» в качестве свободного агента.

«В данный момент Неманья ведет переговоры с «Интером» о расторжении соглашения, действующего до июня 2017-го года. Стороны проявляют обоюдную заинтересованность в этом вопросе. Видич хочет иметь игровую практику, без которой он остался при нынешнем наставнике миланского клуба Роберто Манчини, а «Интеру» нужно сокращение зарплатной ведомости при очередном отчете перед УЕФА», – заявляет один из футбольных агентов.

Видич являлся игроком «Спартака» с 2004-го по 2006-й годы, в составе которого провел 41 игру и отметился четырьмя голами.