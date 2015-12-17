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    Гвардиола попросил у руководства «Челси» 10 новых игроков

    Стало известно, что «Челси» связывался с наставником «Баварии» Хосепом Гвардиолой на предмет возможного сотрудничества. Испанец же в свою очередь выдвинул требование руководству «аристократов» о приобретении десяти новых футболистов, так как нынешний подбор игроков в команде не соответствует его требованиям.

    Гвардиоле предлагалось возглавить клуб с начала следующего сезона. Напомним, что сегодня лондонский клуб освободил от своих обязанностей Жозе Моуринью. До конца текущего сезона командой будет руководить Гус Хиддинк.

    Источник: Daily Mail

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    17.12.2015 21:31
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    Комментарии (4)
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    Asbjorn
    1450383843
    10 футболистов Баварии
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    Ver
    1450425556
    Проще говоря, понял, что не туда попал...
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    ologreds
    1694996577
    numo452243
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