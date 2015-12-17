Гвардиола попросил у руководства «Челси» 10 новых игроков

Стало известно, что «Челси» связывался с наставником «Баварии» Хосепом Гвардиолой на предмет возможного сотрудничества. Испанец же в свою очередь выдвинул требование руководству «аристократов» о приобретении десяти новых футболистов, так как нынешний подбор игроков в команде не соответствует его требованиям.

Гвардиоле предлагалось возглавить клуб с начала следующего сезона. Напомним, что сегодня лондонский клуб освободил от своих обязанностей Жозе Моуринью. До конца текущего сезона командой будет руководить Гус Хиддинк.