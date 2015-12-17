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    Линекер: «Кто должен заменить Моуринью? Ева Карнейро!»

    Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер предлагает назначить на место Жозе Моуринью, покинувшего пост наставника «Челси» по решению руководства лондонского клуба, бывшего врача синих Еву Карнейро. Об этом Линекер написал в своем твиттере, давая ответ на вопрос о преемнике португальца на посту главного тренера «аристократов».

    Напомним, Карнейро вынудили покинуть «Челси» прошлым летом по причине конфликта с португальским специалистом.

    Источник: Twitter

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    17.12.2015 21:15
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Английский юмор, блин.
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