Линекер: «Кто должен заменить Моуринью? Ева Карнейро!»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер предлагает назначить на место Жозе Моуринью, покинувшего пост наставника «Челси» по решению руководства лондонского клуба, бывшего врача синих Еву Карнейро. Об этом Линекер написал в своем твиттере, давая ответ на вопрос о преемнике португальца на посту главного тренера «аристократов».

Напомним, Карнейро вынудили покинуть «Челси» прошлым летом по причине конфликта с португальским специалистом.

twit text — British GQ (@BritishGQ) 17 декабря 2015