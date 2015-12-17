Ибрагимович: «Матч с «Челси» будет тяжелым»

Форвард "ПСЖ" Златан Ибрагимович рассчитывает, что Жозе Моуринью останется у руля "Челси" до встречи с английским клубом в плей-офф Лиги чемпионов.

"Думаю, в этом вопросе все зависит от Романа Абрамовича. Но я надеюсь, что Моуринью останется в «Челси», потому что мы хотим играть с лучшими.

Матч с "Челси" будет тяжелым, несмотря на проблемы лондонцев в чемпионате Англии. Мы уважаем «Челси» и не должны недооценивать эту команды. У них отличные футболисты, богатый опыт и прекрасный тренер", – заявил Ибрагимович.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Челси" состоится 16 февраля в Париже. Ответный матч пройдет 9 марта в Лондоне.