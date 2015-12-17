Габулов не может уговорить «Динамо» на трехлетний контракт

Руководство «Динамо» и голкипер Владимир Габулов ведут переговоры о продлении контракта, но пока далеки от заключении соглашения. Напомним, что текущий контракт заканчивается летом 2016 года.

Известно, что сейчас идет обсуждение срока действия нового контракта. 32-летний вратарь настаивает на подписании трехлетнего контракта, а клуб готов предложить только двухлетний.

Габулов не скрывает своего желания остаться в «Динамо», но в его услугах заинтересован «Краснодар«. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.