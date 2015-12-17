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    • Габулов не может уговорить «Динамо» на трехлетний контракт

    Габулов не может уговорить «Динамо» на трехлетний контракт

    Руководство «Динамо» и голкипер Владимир Габулов ведут переговоры о продлении контракта, но пока далеки от заключении соглашения. Напомним, что текущий контракт заканчивается летом 2016 года.

    Известно, что сейчас идет обсуждение срока действия нового контракта. 32-летний вратарь настаивает на подписании трехлетнего контракта, а клуб готов предложить только двухлетний.

    Габулов не скрывает своего желания остаться в «Динамо», но в его услугах заинтересован «Краснодар«. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2015 16:48
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Какие 6 лямов? Какой Краснодар? Пусть скажет спасибо Динамо.
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