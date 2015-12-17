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    Мутко: «Дефицит бюджета РФС составит 498 миллиона»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко поделился информацией о бюджете РФС на 2016 год.

    «Бюджет РФС на 2016 год: доходная часть – 2 млрд 936 млн рублей. Расходная часть – 3 млрд 434 млн. Таким образом, дефицит составит 498 миллиона», – заявил Мутко.

    Также президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение о проблемах, с которыми столкнулся капитан сборной России Роман Широков в составе «Спартака».

    «Да, я разговаривал по будущему Широкова, но я не хотел бы сейчас углубляться в данный вопрос. Мы с Леонидом Федуном в хороших отношениях находимся. Конечно, меня волнует судьба игроков сборной России. Постараемся решить вопрос так, чтобы все были удовлетворены», – добавил Мутко.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.12.2015 14:37
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