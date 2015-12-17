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    «Кубань» будет спонсироваться «Новоросцементом»

    В ближайшее время финансовые проблемы «Кубани» могут быть сглажены с приходом нового крупного инвестора. Одним из таких инвесторов краснодарской команды может стать ОАО «Новоросцемент».

    Напомним, что на днях стало известно, что президентом «Кубани» станет заместитель главы администрации Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса Андрей Коробка. Последние несколько лет президентом клуба был глава Краснодарского края Александр Ткачев, но с переходом в апреле этого года на должность министра сельского хозяйства России он вынужден был оставить свой пост в клубе. На тот момент, являющийся генеральным директором «Кубани» Евгений Муравьев заявил, что президент будет выбран в течение полутора-двух месяцев, что так и не произошло. Недавно, новый глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что не планирует возглавлять «Кубань».

    На ближайший понедельник запланирована встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с инвестором «Кубани» Олегом Мкртчаном.

    Источник: Eurofootball

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    17.12.2015 13:37
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    Комментарии (8)
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    RealDiMoNMadrid
    1450352185
    У нас в Новороссе несколько заводов закрылись за последние пару лет. "НовороссЦемент" ещё живёт. Пока ещё живёт
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    Aztec58
    1450359072
    Кубань надо спасать!
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    Kenny McCormick
    1450360436
    на фиг этих кубанойдов, поднимайте "Черноморец"
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    ologreds
    1694996578
    numo452207
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