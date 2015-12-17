«Кубань» будет спонсироваться «Новоросцементом»

В ближайшее время финансовые проблемы «Кубани» могут быть сглажены с приходом нового крупного инвестора. Одним из таких инвесторов краснодарской команды может стать ОАО «Новоросцемент».

Напомним, что на днях стало известно, что президентом «Кубани» станет заместитель главы администрации Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса Андрей Коробка. Последние несколько лет президентом клуба был глава Краснодарского края Александр Ткачев, но с переходом в апреле этого года на должность министра сельского хозяйства России он вынужден был оставить свой пост в клубе. На тот момент, являющийся генеральным директором «Кубани» Евгений Муравьев заявил, что президент будет выбран в течение полутора-двух месяцев, что так и не произошло. Недавно, новый глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что не планирует возглавлять «Кубань».

На ближайший понедельник запланирована встреча губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с инвестором «Кубани» Олегом Мкртчаном.