Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Тихонов: «Широков пригодился бы «Спартаку» Романцева»

    Бывший игрок «Спартака», а ныне тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился впечатлениями об игре полузащитника красно-белых Романа Широкова.

    – Я как-то спрашивал Романцева, играл бы Широков у него в 90-е годы. Олег Иванович затруднился ответить. Ваше мнение?

    – Роман любит умный, атакующий футбол, умеет выводить партнеров на ударную позицию. Мы в 90-е играли немного по– иному: за счет короткого и среднего паса, доставляли мяч в штрафную и уже там ставили точку. Широков хорошо владеет мячом, голова у него всегда поднята, а это признак класса футболиста. Такие качества всегда в цене. Скорее всего, он пригодился бы и «Спартаку» Романцева. Олег Иванович всегда уважал думающих футболистов.

    – Вам интересно было бы поиграть вместе с Широковым?

    – А мы с ним играли в «Химках» перед тем как он ушел в «Зенит». И оба получали от этого удовольствие. Команда в том сезоне заняла 8-е место, нам тот футбол нравился.

    – Правы те, кто считает, что такие схожие по манере игроки, как Попов и Широков, мешают друг другу на поле?

    – Понимаю, о чем речь. Говорить можно, что угодно – был бы повод. Но ответ на все вопросы дадут время и результат. Правда, то, в какой ситуации сейчас оказался Широков, не могло внести ясности в эту дискуссию. Как футболист выглядит на поле и какой вклад вносит в итоговый результат, надо оценивать в конце сезона. Сделать это невозможно, поскольку Романа в состав в последнее время не ставят.

    – Почему в сборной Широков смотрится ярче, чем в «Спартаке»?

    – Его партнеры в сборной – футболисты более высокого уровня.

    – Будучи игроком, согласились бы на внесение в свой контракт пункта, согласно которому ваше будущее зависело бы от времени, проведенного вами на поле?

    – Понимаете, клуб и Роман согласились на этот пункт. А, значит, знали, на что шли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2015 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996581
    numo452185
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+