Тихонов: «Широков пригодился бы «Спартаку» Романцева»

Бывший игрок «Спартака», а ныне тренер «Краснодара» Андрей Тихонов поделился впечатлениями об игре полузащитника красно-белых Романа Широкова.

– Я как-то спрашивал Романцева, играл бы Широков у него в 90-е годы. Олег Иванович затруднился ответить. Ваше мнение?

– Роман любит умный, атакующий футбол, умеет выводить партнеров на ударную позицию. Мы в 90-е играли немного по– иному: за счет короткого и среднего паса, доставляли мяч в штрафную и уже там ставили точку. Широков хорошо владеет мячом, голова у него всегда поднята, а это признак класса футболиста. Такие качества всегда в цене. Скорее всего, он пригодился бы и «Спартаку» Романцева. Олег Иванович всегда уважал думающих футболистов.

– Вам интересно было бы поиграть вместе с Широковым?

– А мы с ним играли в «Химках» перед тем как он ушел в «Зенит». И оба получали от этого удовольствие. Команда в том сезоне заняла 8-е место, нам тот футбол нравился.

– Правы те, кто считает, что такие схожие по манере игроки, как Попов и Широков, мешают друг другу на поле?

– Понимаю, о чем речь. Говорить можно, что угодно – был бы повод. Но ответ на все вопросы дадут время и результат. Правда, то, в какой ситуации сейчас оказался Широков, не могло внести ясности в эту дискуссию. Как футболист выглядит на поле и какой вклад вносит в итоговый результат, надо оценивать в конце сезона. Сделать это невозможно, поскольку Романа в состав в последнее время не ставят.

– Почему в сборной Широков смотрится ярче, чем в «Спартаке»?

– Его партнеры в сборной – футболисты более высокого уровня.

– Будучи игроком, согласились бы на внесение в свой контракт пункта, согласно которому ваше будущее зависело бы от времени, проведенного вами на поле?

– Понимаете, клуб и Роман согласились на этот пункт. А, значит, знали, на что шли.