Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» пытается удержать Промеса дополнительными выплатами

    «Спартак» пытается удержать Промеса дополнительными выплатами

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов нескольких зарубежных клубов, и москвичи пытаются удержать игрока, чтобы он не покинул клуб уже в ближайшее трансферное окно.

    Сообщается, что руководство «Спартака» намерено предложить Промесу бонус в виде полутора миллионов евро, если он останется в клубе. Эта сумма может быть выплачена единовременно и равняется полной зарплате футболиста за год.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Промес провел 18 матчей, отличился в них десятью голами и является лучшим бомбардиром турнира. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2015 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    monah-10
    1450308621
    Есть такой 19-ти летний паренёк с Гондураса, за коппейки можно подписать Альберто Элиас, забивной парень, и на полном серьёзе, намного лучше Промеса. Правда селекция у Спартака никакущая, забрали бы этого паренька, через год лямов за 20 продадите минимум.
    Ответить
    Aztec58
    1450309948
    Надо удержать!
    Ответить
    alexproff
    1450313031
    Не хуже Пауло Дибала играет,а тот 28 мил стоит. Варди на этом маркете 6 мил стоит.Хотя уйдет не меньше чем за 25. Зе Луиш 2.5 стоил ,а впарили за 6...
    Ответить
    borsch123
    1450328447
    Дайте Антошке бабок, плохо будет, если уйдёт. И играет зашибись и ведёт себя нормально.
    Ответить
    grand-igor
    1450330752
    сэкономленные на Широкове деньги отдайте Промесу!
    Ответить
    Black Giz
    1450335318
    Самый нормальный легионер в нашем чемпе.
    Ответить
    chempion_cska
    1450335545
    Беги парень, беги с этого "клуба" не оглядываясь...
    Ответить
    proеzd2
    1450369719
    чёт маловато ,должен остаться .
    Ответить
    maygli
    1450452890
    Куда он уйдёт? У него контракт. Он что готов неустойку заплатить? Вряд ли. Опять на бабки разводят. Хотят купить, продавайте за 20 млн, будет 40 млн на трансферное окно. ))) Бизнесмены ... ё.
    Ответить
    ologreds
    1694996580
    numo452173
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+