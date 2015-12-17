«Спартак» пытается удержать Промеса дополнительными выплатами

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов нескольких зарубежных клубов, и москвичи пытаются удержать игрока, чтобы он не покинул клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что руководство «Спартака» намерено предложить Промесу бонус в виде полутора миллионов евро, если он останется в клубе. Эта сумма может быть выплачена единовременно и равняется полной зарплате футболиста за год.

В нынешнем сезоне РФПЛ Промес провел 18 матчей, отличился в них десятью голами и является лучшим бомбардиром турнира. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.