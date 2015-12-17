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    • Гендиректор «Шахтера» в резкой форме ответил на предложение ДНР

    Гендиректор «Шахтера» в резкой форме ответил на предложение ДНР

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ответил на предложение министра спорта непризнанной ДНР Михаила Мишина. Ранее Мишин заявил, что «Шахтер» может вернуться в Донецк, если прекратит выступления в чемпионате Украины.

    «Комментировать нужно слова известных людей. А заявления так называемых министров, подчеркните эти слова, комментировать не хочу», – сказал Палкин.

    Напомним, из-за известных событий «Шахтер» вынужден проводить свои домашние матчи в других городах Украины, в частности – во Львове.

    Источник: Matchday.ua

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    17.12.2015 01:30
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1450310149
    Вот-вот, а то некоторые продолжают считать Шахтёр донецким, а он уже давно львовский.
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    Aza23becks
    1450315873
    Всё верно
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    sobaka120982
    1450324223
    Но если не играть в Украине то где товарищ министр????
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    С-Пб on-line
    1450334063
    Это уже давно не тот шахтёр, который раньше носил гордое название Шахтёр ДОНЕЦК! Эти б ендерские хлопцы вас предали, пора бы это понять.
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    Igreks
    1450364088
    Красавчик Палкин! Какой-то БухарьНаркоманоБоевик стал министром и будет чего-то там мычать....СМЕХ
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    maygli
    1450453634
    Ну так дела не делаются. А министр сказал где и с кем будет играть" Шахтёр" если он прекратит играть в чемпионате Украины? Что министр может предложить топовой команде? Ну и "Шахтёру" по норме нужно переименоваться в Львовский "Шахтёр", раз он больше не хочет связывать себя с ДНР.
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    Djazzz
    1451721903
    УПЛ в такое дно превратилось,отстой а не чемпионат
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    ologreds
    1694996581
    numo452172
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