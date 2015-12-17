Гендиректор «Шахтера» в резкой форме ответил на предложение ДНР

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ответил на предложение министра спорта непризнанной ДНР Михаила Мишина. Ранее Мишин заявил, что «Шахтер» может вернуться в Донецк, если прекратит выступления в чемпионате Украины.

«Комментировать нужно слова известных людей. А заявления так называемых министров, подчеркните эти слова, комментировать не хочу», – сказал Палкин.

Напомним, из-за известных событий «Шахтер» вынужден проводить свои домашние матчи в других городах Украины, в частности – во Львове.