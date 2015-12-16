Туре: «Челси» – раненый зверь, «ПСЖ» должен быть осторожен»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре считает, что «ПСЖ» не стоит рассчитывать на легкое противостояние с «Челси» в 1/8 Лиги чемпионов.

«Ошибочно было бы считать «Челси» легкой добычей, ведь у них есть великие футболисты и превосходный тренер. С ними нужно быть осторожным, «Челси» – раненый зверь. Если в Париже думают, что справятся с «Челси» без проблем, то они ошибаются. Я даже уверен, что к весне Моуринью разбудит команду, и она предстанет совсем другой. Это противостояние может закончиться чем угодно», – говорит Туре.