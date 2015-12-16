«Атлетико» интересуется Витселем

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заинтересовал «Атлетико».

Как сообщает бельгийское издание Voetbal Nieuws, мадридский клуб ищет футболиста, который смог бы заменить Тьягу Мендеша, получившего перелом ноги. Список кандидатов состоит из Витселя, Лукаса Бильи («Лацио»), Жереми Тулалана («Монако»), Джакомо Бонавентуры («Милан») и Юри Телеманса («Андерлехт»).

Напомним, ранее агент бельгийского футболиста утверждал, что Витсель не покинет «Зенит» до окончания сезона.

Стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.