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    «Атлетико» интересуется Витселем

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заинтересовал «Атлетико».

    Как сообщает бельгийское издание Voetbal Nieuws, мадридский клуб ищет футболиста, который смог бы заменить Тьягу Мендеша, получившего перелом ноги. Список кандидатов состоит из Витселя, Лукаса Бильи («Лацио»), Жереми Тулалана («Монако»), Джакомо Бонавентуры («Милан») и Юри Телеманса («Андерлехт»).

    Напомним, ранее агент бельгийского футболиста утверждал, что Витсель не покинет «Зенит» до окончания сезона.

    Стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 19:49
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    Комментарии (5)
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    18JG
    1450289059
    До лета он в "Зените". А после пусть идет куда угодно
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    Zeff
    1450289879
    Купили бы его уж скорее. Играть не хочет, дурака валяет.
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    Дима1960
    1450293222
    "Атлетико"-нищие.
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    ologreds
    1694996582
    numo452143
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