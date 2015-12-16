«Ростов» не подтвердил интерес к Покатилову

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов не подтвердил интерес к вратарю сборной Казахстана Станиславу Покатилову.

«Ничего не хочу комментировать до тех пор, пока не было подписано соответствующих бумаг и заключено определенных договоренностей. Рассматриваем усиление разных позиций, но пока конкретики нет. Сейчас нам нужно думать о том, чтобы открыть регистрацию новых игроков, а потом будем заниматься остальными вопросами», – сказал Шикунов.

Ранее появилась информация о том, что Покатилов перейдет в «Ростов».